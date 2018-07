Seit 40 Jahren in der „Ritze“ : Menschen auf dem Kiez: Von der Prostituierten zur Klofrau

Die Kneipe „Zur Ritze“ an der Reeperbahn genießt Kultstatus. Dort spielt sich ein Großteil von Andreas Leben ab.

von Katharina Meyer, dpa

24. Juli 2018, 05:00 Uhr

„Auf dem Rückweg 50 Cent junger Mann“, ruft Andrea einem muskulösen Typen mit Stiernacken hinterher. Es ist ihre Strategie. Erst freundlich grüßen und dann, wenn der Gast um die Ecke der Toilette gebogen ist, kommt die Erinnerung ans Trinkgeld. Auf dem Rückweg müssen die Besucher der Örtlichkeit in der Kneipe „Zur Ritze“ zwangsläufig wieder an der zarten 61-Jährigen mit den langen blonden Haaren und den großen Ohrringen vorbeigehen. Und dann entrichten eigentlich alle ihren Obolus – meist mehr als 50 Cent.

Der Arbeitsplatz der zierlichen 1,60 Meter großen Frau in den engen schwarzen Leggins an der Hamburger Reeperbahn genießt Kultstatus. Dazu hat der Boxring im Keller der „Ritze“ einen wesentlichen Beitrag geleistet. Der Trainingsraum befindet sich gegenüber von Andreas Arbeitsplatz, sie blickt von ihrem Sessel auf seine Eingangstür.

Boxkeller als Touristenattraktion

Damals, als das Rotlicht-Milieu noch florierte, haben hier Zuhälter und andere harte Kiez-Jungs ihre Muskeln gestählt und an ihren Kampftechniken gefeilt. Auch prominente Boxsportler wie Dariusz Michalczewski, Henry Maske, Vitali und Wladimir Klitschko kämpften hier, wie Fotos und Autogramme an den Wänden bezeugen. Außerdem erhängte sich der „Pate von St. Pauli“, Stefan Hentschel, im Dezember 2006 in eben diesem Boxkeller. Heute wird der Raum als Touristenattraktion vermarktet. Führungen kosten drei Euro pro Person und können draußen, in einer kleinen Holz-Bude vor dem Eingang erworben werden.

Der Eingang der „Ritze“ liegt abseits von der bunten Reeperbahn, in einem zwielichtig wirkenden Hinterhof. Über der Tür des Ladens prangt in großen Lettern das berühmte Logo mit den gespreizten Frauenbeinen und den roten High Heels, gemalt von Pin-Up-Künstler Erwin Ross. Auch dieses Logo hat zur Bekanntheit der „Ritze“ beigetragen. Besucher aus aller Welt machen Halt, um den muffigen Boxkeller zu besichtigen und vorher ein paar Bierchen in der Kneipe zu zischen – zur Freude von Andrea.

„Ein voller Laden, bedeutet ein voller Becher“, sagt die 61-Jährige. Die gebürtige Hamburgerin schlägt sich nur an den Wochenenden die Nächte um die Ohren, unter der Woche arbeitet sie als Putzfrau. Hin und wieder übernehme sie auch Schichten an der Theke der „Ritze“. Aber meist sitzt sie im Keller der Kneipe auf ihrem dunkelbraunen Sessel. Der steht in einem Abstellraum, am Endes des holzvertäfelten Flurs vor den Toiletten.

Andrea verdient keinen Mindestlohn, ihr Gehalt besteht aus dem Trinkgeld der Toilettenbesucher. Wie viel Geld das pro Nacht ist, möchte sie lieber nicht verraten. „Nicht, dass der Chef mich am Ende noch ersetzt, wenn er erfährt, wie viel Kohle ich einnehme“, sagt sie lachend. Auf den ersten Blick wirkt sie deutlich jünger als 61. Doch ihr Gesicht verrät, dass die Frau kein einfaches Leben hatte. Wenn Andrea aus ihrer Vergangenheit erzählt, kämpft sie mit den Tränen.

Andreas Vergangenheit

„Meine Mutter hat mich damals rausgeschmissen. Damit hat alles angefangen.“ Andrea hatte gerade ihre Ausbildung als Floristin begonnen und war 15 Jahre alt, als sie auf der Straße landete. In ihrer Not sei sie auf den „Babystrich“ im Hamburger Hafen anschaffen gegangen. 1978 landete sie dann bei einem Zuhälter mit dem Spitznamen „Holländer-Hans“ und mit ihm in der „Ritze“. „Hier im Laden habe ich meinem Luden das Geld der Freier gegeben“, sagt Andrea. Früher soll es einen direkten Zugang von der Kneipe ins benachbarte Bordell gegeben haben. Offiziell gebe es diesen Durchlass heute nicht mehr, sagt die Klofrau und grinst dabei geheimnisvoll.

Bis 1984 habe Andrea für den „Holländer-Hans“ gearbeitet. „Das war die beste Zeit“, erinnert sie sich zurück. Sie sei gut behandelt worden, es gab feste Preise und einen freien Tag pro Woche. Heute würden sich die Prostituierten gegenseitig unterbieten oder unter Drogen stehen. „Wenn früher eine Frau zu wenig Geld verlangt hat, haben wir sie eigenhändig verprügelt“, erzählt Andrea. Damals habe man noch zusammengehalten. Das habe sich verändert, der Kiez sei nicht mehr derselbe.

Trotzdem ist Andrea heute, 40 Jahre später, immer noch da. Den Job hat sie zwar gewechselt, doch der „Ritze“ ist sie treu geblieben. In ihrem Privatleben braucht die 61-Jährige aber mittlerweile Abstand. Sie wohnt im kilometerweit vom Kiez entfernten Stadtteil Billstedt, zusammen mit ihren beiden Katzen „Diggerchen“ und „Paul“. Wie lange sie noch in der „Ritze“ arbeiten werde? „Bis ich nicht mehr kann“, antwortet Andrea entschieden.