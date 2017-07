Ein Toter, mehrere Verletzte : Tödliche Messerattacke in Hamburg-Barmbek - Scholz: Täter "ausreisepflichtiger Ausländer"

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Hamburg | Bei einer Messerattacke in einem Hamburger Supermarkt ist ein Mensch getötet worden. Vier weitere Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. In einer belebten Einkaufsstraße im Stadtteil Barmbek war ein Mann am Freitagnachmittag in das Geschäft gekommen und hatte laut Polizei mit einem Küchenmesser wahllos auf Kunden eingestochen. Anschließend flüchtete er, wurde aber von Passanten verfolgt und schließlich festgenommen.

Das Video zeigt, wie Passanten den mutmaßlichen Täter mit Gegenständen angreifen.

Am Abend äußerte sich Bürgermeister Olaf Scholz. Er sagte, "dass es sich bei dem Täter offenbar um jemanden handelt, der Schutz bei uns in Deutschland beansprucht und dann seinen Hass gegen uns gerichtet hat. Ich setze darauf, dass die Sicherheitsbehörden alle Hintergründe der Tat zügig aufklären werden, auch ob es weitere Beteiligte gab. Meine Hochachtung haben die Bürger, die einen mutigen Beitrag leisteten, um den Täter zu fassen. Er muss hart bestraft werden“. Scholz ergänzte, es handele "offensichtlich um einen Ausländer, der ausreisepflichtig war".

Zuvor hatte der Berliner "Tagesspiegel" berichtet, der Messerstecher sei den deutschen Behörden als Islamist bekannt. Die Zeitung berief sich dabei auf Sicherheitskreise. Der Zeitung zufolge handelt es sich bei dem nach seiner Tat festgenommenen Mann um einen Palästinenser, der 1991 in Saudi-Arabien geboren ist. Er sei als Flüchtling nach Deutschland gekommen und habe in Hamburg eine einfache Beschäftigung gehabt. "Auch wenn das Motiv noch nicht ganz klar ist, müssen wir offenbar von einem Anschlag ausgehen", zitierte die Zeitung einen Sicherheitsexperten.

Die Hamburger Polizei widersprach diesen Angaben in Teilen: Es handele sich nicht um einen Palästinenser. Per Twitter teilte die Polizei mit, es handele sich um einen Mann, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten geboren wurde. Seine Staatsangehörigkeit sei unklar.

Augenzeugen berichteten, der Täter habe auf seiner Flucht mehrfach "Allahu Akbar". "Allahu Akbar" bedeutet übersetzt "Gott ist groß". Es gab in der Vergangenheit mehrfach Terroranschläge islamistischer Extremisten, bei denen die Täter diesen Ausruf verwendeten.

Der Mann sei mit dem Messer in der Hand die Straße entlanggelaufen. "Dann hat er mal das Messer kurz hochgehalten und "Allahu Akbar" geschrien, das hat er zweimal gemacht", sagte Anwohner Remo Pollio der Deutschen Presse-Agentur. «Er hat das Messer in die Luft gehalten und dann "Allahu Akbar" gerufen - so habe ich das verstanden", sagte auch der Augenzeuge Ralph Woyna.

Eine Polizeisprecherin kommentierte das am Abend nicht. Zuvor hatte Polizeisprecher Timo Zill gesagt, es werde in alle Richtungen ermittelt. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Einschätzung seriös nicht möglich", sagte Zill zu einem möglichen Terror-Hintergrund der Tat. Die Polizei kündigte am späten Freitagabend eine Pressekonferenz an. Sie solle am Sonnabend ab 12 Uhr im Hamburger Rathaus stattfinden, twitterte die Polizei.

Laut "Hamburger Morgenpost" duchsuchte die Polizei am Freitagabend mit einem Großaufgebot eine Flüchtlingsunterkunft am Kiwittsmoor im Stadtteil Langenhorn. Nach Informationen der Zeitung soll der Tatverdächtige dort gelebt haben. Es ist von "zunehmender Radikalisierung" die Rede.

Hinweise auf einen zweiten Täter gab es laut Polizei zunächst nicht. Zuvor hatte sie mitgeteilt, es handele sich "definitiv" um einen Einzeltäter. Meldungen über ein mögliches Raubmotiv hätten sich bisher nicht bestätigt, twitterte die Hamburger Polizei.

Der Supermarkt liegt in einer belebten Einkaufsstraße im Stadtteil Barmbek. Der Mann wurde den Angaben zufolge selbst auch leicht verletzt. Zur Identität des tödlich verletzten Opfers teilte die Polizei mit, es handele sich laut den Ausweispapieren um einen 50-jährigen Deutschen.

Kurz nach der Tat sicherten schwerbewaffnete Polizisten den Tatort. Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an, auch ein Rettungshubschrauber landete auf der Fuhlsbütteler Straße. Es komme zu Straßensperrungen, teilte die Polizei mit. "Bereich bitte weiträumig umfahren!", schrieb sie bei Twitter.

Am frühen Abend waren die meisten Einsatzkräfte wieder abgerückt. Beamte der Spurensicherung untersuchten in weißen Schutzanzügen den Tatort. Außerdem bat die Polizei die Bevölkerung auf Twitter um Mithilfe und um die Zusendung von Videos und Handy-Aufnahmen vom Tatgeschehen.

