FOTO: Ismail Kul Ramadan 2022 „Es ist hart, aber wir freuen uns drauf“ Von Ismail Kul | 30.03.2022, 21:13 Uhr

Am Samstag ist es wieder soweit: Der muslimische Fastenmonat Ramadan beginnt. Für Gläubige heißt das: Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen, nichts trinken. Was bedeutet das für Muslime? Wie bereiten sie sich darauf vor? Wir haben mit Muslimen in der Prignitz gesprochen.