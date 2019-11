ATP Finals : Zweiter Erfolg: Thiem nach Sieg gegen Djokovic weiter

Zwei Tage nach seinem Sieg gegen Roger Federer hat der österreichische Tennisprofi Dominic Thiem bei den ATP Finals auch Novak Djokovic geschlagen und erstmals das Halbfinale erreicht.

von dpa

13. November 2019, 00:06 Uhr

Der 26 Jahre alte French-Open-Finalist bezwang den Weltranglisten-Zweiten aus Serbien in einem hochklassigen Match mit 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5). Am Donnerstag kommt es damit im Duell zwischen Federer und Djokovic zum direkten Endspiel um den Einzug in das Halbfinale. Der Italiener Matteo Berrettini hat nach zwei Niederlagen keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. Zuletzt standen sich Federer und Djokovic im Wimbledon-Finale gegenüber, das der Serbe gewann.