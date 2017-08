ATP/WTA-Turnier : Zverev und Görges stehen in den Finals von Washington

vergrößern 1 von 2 Foto: Kyle Gustafson 1 von 2

Der Hamburger besiegte den an Nummer zwei gesetzten Japaner Kei Nishikori mit 6:3, 6:4 und trifft im Endspiel auf den Südafrikaner Kevin Anderson, der Jack Sock aus den USA mit 6:3, 6:4 bezwang. Zverev nutzte nach 1:03 Stunden den ersten Matchball zum verdienten Sieg und hat damit die Chance auf den vierten Turniersieg in diesem Jahr. Zuletzt hatte der Weltranglisten-Achte beim ATP-Event Ende Mai in Rom gewonnen.

Bei den Damen setzte sich Julia Görges im deutschen Halbfinale gegen Andrea Petkovic nach zweieinhalb Stunden mit 5:7, 6:4, 7:5 durch. Im Finale wartet Jekaterina Makarowa auf die 28-Jährige. Die Russin besiegte im zweiten Halbfinale die Französin Océane Dodin nach 1:58 Stunden mit 3:6, 6:3, 6:4.

von dpa

erstellt am 06.Aug.2017 | 07:21 Uhr