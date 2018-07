Rasenturnier : Zverev nach Aufholjagd in Wimbledon weiter

Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev hat ein überraschend frühes Aus in Wimbledon abgewendet. Dank einer beeindruckenden Aufholjagd gewann der Hamburger mit 6:4, 5:7, 6:7 (0:7), 6:1, 6:2 gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz.

von dpa

06. Juli 2018, 15:15 Uhr

Die Partie war am Vorabend nach drei Sätzen und einem 1:2-Satzrückstand aus Sicht von Zverev abgebrochen worden. Mit dem erfolgreichen Comeback zog Zverev in die dritte Runde des Rasenturniers im Südwesten Londons ein. Dort trifft der 21-Jährige am Samstag auf den Letten Ernests Gulbis. Bei den French Open in Paris hatte Zverev dreimal nacheinander einen 1:2-Satzrückstand gedreht.

Zuvor hatte Philipp Kohlschreiber hat den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Der Augsburger verabschiedete sich mit dem 3:6, 5:7, 5:7 gegen den an Position acht gesetzten Südafrikaner Kevin Anderson von dem Rasenturnier. Der 34-jährige Kohlschreiber musste sich damit Anderson im vierten Duell zum vierten Mal geschlagen geben. Erstmals seit sechs Jahren hatte Kohlschreiber in Wimbledon wieder den Sprung in die dritte Runde geschafft, 2012 war er ins Viertelfinale eingezogen.