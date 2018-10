Großer Preis von Mexiko : Zeichen auf Hamilton-Krönung - Red Bull dominiert Training

Der nötige Sieg von Sebastian Vettel scheint nach dem ersten Freien Training in Mexiko-Stadt erstmal außer Reichweite. Das wäre gut für Lewis Hamilton, der dann nicht mal in die Punkte kommen müsste, und trotzdem neuer Champion wäre. Auf den Sieg ist Max Verstappen scharf.

Die Zeichen zum Trainingsauftakt des Großen Preises von Mexiko stehen erstmal auf Krönung: Angeführt von Vorjahressieger Max Verstappen hat Red Bull seine Siegambitionen nachdrücklich unterstrichen.

Sebastian Vettels rechnerische Rest-Hoffnungen im Titelkampf gegen Lewis Hamilton wurden weiter zerstört. Der deutsche Ferrari-Star, der nur mit einem Sieg am Sonntag den erneuten Triumph seines britischen Mercedes-Widersachers verhindern kann, kam nicht über den siebten Platz hinaus. Hamilton schaffte es zwar auch nur auf Platz fünf, ihm würde im Rennen aber sogar der siebte Rang in jedem Fall reichen.

Wie erwartet schickt sich Red Bull an, den Großen Preis von Mexiko zu gewinnen. «Das ist definitiv die beste Chance für uns», kündigte Verstappen bereits an. «Ich erwarte, dass wir besser sind als in Austin», meinte Verstappen - dort wurde er am vergangenen Sonntag Zweiter. Verstappen verwies nun in Mexiko in 1:16,656 Minuten seinen Teamkollegen Daniel Ricciardo auf den zweiten Platz (+0,483). Dahinter reihten sich überraschend Carlos Sainz und der Emmericher Nico Hülkenberg im Renault ein. Erst dann kam der Titelverteidiger, zwischen Hamilton und Vettel schob sich noch Valtteri Bottas im zweiten Mercedes. Wie viel die Ergebnisse wert waren, wird sich zeigen, die zweite Einheit am Nachmittag sollte mehr Aufschluss liefern.

Hamilton ließ sich im Gegensatz zu Vettel Zeit, bis er erstmals auf die Strecke fuhr, auf der er 362 Tage zuvor seinen vierten WM-Titel perfekt gemacht hatte. Hamilton gab dann aber direkt mal Gas und fuhr beim ersten schnellen Versuch auf Position eins, wurde aber umgehend von Verstappen wieder verdrängt. Dass mit den Red Bulls mehr als zu rechnen ist auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez, unterstrich dann auch noch Ricciardo, als er sich wiederum vor Verstappen schob. Vettels Rückstand auf die Spitze betrug zu dem Zeitpunkt mehr als anderthalb Sekunden.

Der 31 Jahre Heppenheimer hatte die Strecke am Vortag mit einem Mietfahrrad inspiziert. Fahrerisch stellt der nur 4,3 Kilometer lange Kurs die Piloten nicht vor die größte Herausforderung im Rennkalender, allein die Start- und Zielgerade macht mit 1,3 Kilometern mehr als ein Viertel der Strecke aus. Neben der dünnen Luft in Mexiko-Stadt mit einer Höhe von 2250 Metern über dem Meeresspiegel macht Fahrern und Autos allerdings auch der recht glatte Asphalt zu schaffen.

Vettel-Teamkollege Kimi Räikkönen, der letztlich Achter wurde, leistete sich im Training auch mal einen ordentlichen Dreher. Die Nachwirkungen seiner kleinen Siegerparty, die nach eigener Aussagen ein bisschen länger anhielten, dürften nicht der Grund beim Gewinner des US-Rennens am vergangenen Sonntag gewesen sein.

Nach künftigem Grund für Jubel sah es bei Ferrari am Freitag zunächst nicht aus. Schon eher bei Red Bull. Bei den nächsten schnellen Versuchen schob sich Verstappen wieder vor Ricciardo. Hamilton kam an diese Zeiten auch mitnichten ran, er registrierte stattdessen Leistungsabfälle beim Motor in seinem Silberpfeil.