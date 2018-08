Junioren-WM : Zweiter Start – zweiter Weltmeistertitel

Nach Gold im Teamsprint hält sich Lea Sophie Friedrich bei der Junioren-WM auch im Sprint schadlos

von Ralf Herbst

17. August 2018, 19:47 Uhr

Bahnradsprinterin Lea Sophie Friedrich vom RST Dassow hat bei der Junioren-WM im schweizerischen Aigle bei ihrem zweiten Start gestern Abend die zweite Goldmedaille errungen. Im Sprintfinale setzte sich die 18-Jährige, die im Bundesstützpunkt Schwerin bei Ronald Grimm trainiert, mit 2:0 Laufsiegen gegen die Chinesin Hu Jiafang durch. Bronze ging an die Polin Nikola Sibiak, die Alessa Pröpster aus Kaiserslautern im kleinen Finale mit 2:1 bezwang.

Dass es zumindest eine deutsche Medaille geben würde, stand bereits vor dem Halbfinale fest, in dem das Los die beiden Mädels aus dem BDR-Aufgebot zusammenführte, die zwei Tage zuvor gemeinsam das Teamsprint-Gold erkämpft hatten. Die Mecklenburgerin entschied das teaminterne Duell glatt in zwei Läufen für sich. Sie ging jeweils als erste in die Schlussrunde und ließ der Pfälzerin keine Chance, überhaupt das Hinterrad zu halten.

Im Finale gegen die Chinesin Hu , die in der Vorschlussrunde ähnlich souverän Sibiak in zwei Läufen beherrscht hatte, holte sich Lea Sophie ebenfalls mit einer Demonstration absoluter Überlegenheit die zwei Laufsiege.

Heute und morgen hat sie bei ihren Starts über 500 m sowie im Keirin noch zwei Chancen, ihre Medaillenbilanz dieser Junioren-WM weiter aufzustocken.