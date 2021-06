Supercup : Zweiter Sieg für deutsche Basketballer

Die deutschen Basketballer kämpfen beim Supercup um den Titel. Gegen Tunesien gibt es den nächsten klaren Sieg. Nun geht es gegen die starken Italiener.

Hamburg | Die deutschen Basketballer haben beim Supercup in Hamburg ihren zweiten klaren Sieg gefeiert. Nach wie vor ohne NBA-Star Dennis Schröder gewann das Team von Bundestrainer Henrik Rödl in Hamburg gegen Tunesien mit 102:75 (55:33). Am Tag zuvor hatte es bereits ein deutliches 95:62 gegen Tschechien gegeben. Im Duell mit den bislang ebenfalls zwei Mal ...

