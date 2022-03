NHL : Zwei Draisaitl-Scorerpunke bei Oilers-Sieg gegen Devils

Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers auch das fünfte Spiel in Serie gewonnen und zwei Scorerpunkte beigetragen.

Deutschlands bester Eishockey-Spieler erzielte beim 6:3 gegen die New Jersey Devils am Samstag das 1:0 und bereitete den Treffer zum 5:3 vor. Der Kölner kommt damit auf 86 Scorerpunkte in dieser Saison, liegt aber weiter hinter seinem Teamkollegen Connor McDavid, der mit einem Tor und zwei Vorlagen noch erfolgreicher war in dem Heimspiel. Die Oilers h...

