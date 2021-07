Wimbledon : Zverev scherzt und siegt - Petkovic in Runde zwei raus

So kann es in Wimbledon weitergehen für Alexander Zverev. Der Hamburger zeigt auch in der zweiten Runde eine starke Leistung. Andrea Petkovic hält gegen die French-Open-Siegerin lange mit, scheidet aber aus und ärgert sich.

London | Die britischen Tennis-Fans hatten ihren Spaß mit Alexander Zverev, doch so locker wie beim Einzug in die dritte Runde wird es aus seiner Sicht in Wimbledon nicht weitergehen. Den finalen Lacher würde sich der Hamburger in London gern noch eine Weile aufheben, und dafür muss er wohl nochmals besser spielen als beim überzeugenden 7:5, 6:2, 6:3 gegen ...

