Davis Cup : Zverev holt zweiten Sieg: Tennis-Team erreicht Gruppenphase

Das deutsche Davis-Cup-Team hat die unangenehme Auswärtshürde in Brasilien genommen - dank Alexander Zverev. Der Olympiasieger gewann beide Einzel und hatte damit den größten Anteil am Weiterkommen.

Olympiasieger Alexander Zverev hat die deutschen Tennis-Herren in die Gruppenphase des Davis Cups geführt. Der 24-Jährige gewann in Rio de Janeiro das Spitzeneinzel gegen den Brasilianer Thiago Monteiro mit 6:1, 7:5 und holte damit in der Erstrundenpartie gegen Brasilien den entscheidenden dritten Punkt für das deutsche Team. Schon am Freitag hatte Zve...

