Basketball-Topliga : Zu viele verletzte Profis: LeBron James kritisiert NBA

In der entscheidenden Phase der diesjährigen NBA-Playoffs sind so viele Basketballstars verletzt, wie noch nie in der nordamerikanischen Profiliga.

Los Angeles | Superstar LeBron James hat die Liga-Verantwortlichen der NBA deswegen nun harsch kritisiert. „Sie wollten alle nicht auf mich hören wegen des Saisonstarts. Ich wusste genau, was passieren würde“, schrieb der Superstar der Los Angeles Lakers auf Twitter. Der 36-Jährige, der ebenfalls zahlreiche Spiele verletzungsbedingt verpasste, ließ seinem Frust ...

