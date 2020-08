Zoe für Norddeutsche Rangliste nominiert

von Thomas Zenker

31. August 2020, 00:00 Uhr

An den vergangenen beiden Wochenenden fanden in Rostock die Turniere der Tischtennis-Landesranglisten in vier Altersklassen statt.

Den größten Erfolg für den SC Parchim verbuchte Zoe Engelberg in der U13. Sie belegte nach einer konzentrierten Leistungen mit 7:2 Spielen den dritten Platz und wurde von der Landestrainerin zur Norddeutschen B-Rangliste nominiert. Dieses Turnier wird am 26./27. September in Berlin ausgetragen. Bei den Jungs starteten Vipin Wendland und Melvyn Futterlieb. Beide hatten es an diesem Tag nicht leicht in dem starken Teilnehmerfeld und verpassten nur knapp eine Platzierung unter den Top 10. Randy Bartels kam in der Alterklasse Jugend U18 mit einer soliden Leistung auf Platz neun, mit Luft nach oben.

In der Altersklasse U15, also eine Alterklasse höher, trat Zoe Engelberg erneut an die Tische, spielte ein gutes Turnier und wurde Siebente. Auch Romy Bartels erwischte einen sehr guten Tag und konnte sich den vierten Platz erkämpfen. Beide sind damit in ihrer Altersklasse für die Landesmeisterschaften qualifiziert.

Bei den U15-Jungs war das Teilnehmerfeld größer (18 Teilnehmer) und die Leistungsdichte eng. Nimai Schulz konnte sein Potenzial nicht ausschöpfen und kam über den 16. Platz nicht hinaus. Nevio Wendland hatte kein Losglück und erwischte eine bärenstarke Gruppe. Als Gruppenvierter konnte er sich dann aber bei den Platzierungsspielen noch bis zum achten Platz nach vorn kämpfen. „Das ist nicht das was wir uns erhofft hatten“, sagt sein Trainer, der eine Top-Five-Platzierung als Ziel ausgegeben hatte.

Nun heißt es weiter trainieren und bei den Bezirksmeisterschaften unter die ersten Drei zu kommen, damit das Ticket doch noch für die Landesmeisterschaften gezogen werden kann.