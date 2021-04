Schulterverletzung : Zehnkampf-Europameister Abele: Olympia-Traum geplatzt

Zehnkämpfer Arthur Abele muss wegen einer Schulterverletzung die Olympischen Spielen in Tokio abhaken.

Ulm | „Meine Schulter tut seit längerem weh und in den letzten Wochen war an ein normales Training nicht mehr zu denken. Nach einem MRT hatten wir Gewissheit... Sie muss operiert werden“, teilte der 34 Jahre alte Europameister von 2018 nun via Instagram mit. „Das heißt für mich KEINE OLYMPIADE in Tokio 2021 und der Traum von einer Medaille zerplatzt.“ De...

