Meeting in Ratingen : Zehnkämpfer Kaul mit Blitzstart über die Hürden

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul ist glänzend in den zweiten Tag des Meetings in Ratingen gestartet.

Ratingen | Der 23-jährige Mainzer rannte die 110 Meter Hürden in der persönlichen Bestzeit von 13,38 Sekunden. Noch schneller in der sechsten Disziplin der Olympia-Qualifikation war der Ulmer Mathias Brugger in 13,28 Sekunden. Dritter wurde Kai Kazmirek von der LG Rhein-Wied in 13,50 Sekunden. In der Gesamtwertung verbesserte sich Kaul mit 4935 Punkten auf den s...

