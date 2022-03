Skispringen : „Yes!“: Eisenbichler genießt zweiten Platz am Holmenkollen

Markus Eisenbichler schafft es in Oslo aufs Podest. Der Bayer freut sich, auch wenn er eine Führung nach einem Durchgang vergibt. Im Kampf um Gelb baut Kobayashi sein Polster auf Karl Geiger aus.

Markus Eisenbichler schickte eine Kusshand in die TV-Kamera, dann rief er lautstark „Yes!“. Seinen zweiten Platz am berühmten Holmenkollen von Oslo bejubelte der deutsche Skispringer freudig und emotional. Dass es im direkten Duell mit Olympiasieger Marius Lindvik aus Norwegen nicht für den Sieg gereicht hatte, lag auch an Eisenbichlers Landung. „Er hä...

