Abfahrt in Val di Fassa : WM-Zweite Weidle knapp an Weltcup-Podium vorbei

Kira Weidle hat ihre Stellung als eine der schnellsten Abfahrerinnen der Welt unterstrichen. Nach Silber bei der WM reichte es im Weltcup in Val di Fassa ganz knapp nicht für das Podest.

Val di Fassa | Die Dolomiten-Sonne schien für Kira Weidle so wie jüngst beim großen WM-Coup - für einen Podesterfolg reichte es diesmal aber nicht. In der Weltcup-Abfahrt in Val di Fassa ist die deutsche Vize-Weltmeisterin am Freitag als Vierte knapp am Podium vorb...

