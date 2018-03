Tischtennis : WM in Gefahr: Ovtcharov muss bei German Open aufgeben

Für Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov sind die German Open in Bremen bereits nach der ersten Hauptrunde beendet. Der Weltranglisten-Dritte gab im Duell mit seinem deutschen Nationalmannschafts-Kollegen Patrick Franziska im vierten Satz mit einer Hüftverletzung auf.

von dpa

23. März 2018, 17:28 Uhr

«Es ist klar zu sehen, dass ich im Moment keine Wettkämpfe bestreiten kann», sagte der 29-Jährige. Möglicherweise ist nun sogar Ovtcharovs Einsatz bei den Mannschafts-Weltmeisterschaften vom 29. April bis zum 6. Mai im schwedischen Halmstad in Gefahr. «Ich werde jetzt solange pausieren, bis es wieder geht», sagte Ovtcharov in Bremen. «Und ich habe kein Ahnung, wie lange das dauert. Vielleicht bin ich in drei Wochen wieder fit, vielleicht erst in drei Monaten.»

Zuvor hatte der Weltranglisten-Erste Timo Boll sein erstes Spiel gewonnen. Der 37-Jährige besiegte den Südkoreaner An Jaehyun mit 4:0 Sätzen und erreichte dadurch das Achtelfinale am Samstag.