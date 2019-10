Darts-EM in Göttingen : WM-Finalist Smith erreicht Viertelfinale

Der englische WM-Finalist Michael Smith hat erwartungsgemäß das Viertelfinale bei der Darts-Europameisterschaft in Göttingen erreicht.

von dpa

26. Oktober 2019, 21:04 Uhr

«The Bully Boy», wie der 30 Jahre alte Smith genannt wird, setzte sich mit 10:7 gegen seinen Landsmann Stephen Bunting durch und darf damit weiter von seinem ersten EM-Titel träumen.

Am Freitag hatte Smith zum Auftakt den an Position zwei gesetzten Ian White besiegt. Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel werden am Sonntag ausgetragen. Deutsche Profis haben sich für das Event nicht qualifiziert.