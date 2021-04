Basketball : Wizards holen achten NBA-Sieg in Serie

Die Washington Wizards haben ihre Siegesserie in der NBA ausgebaut und auch gegen die Cleveland Cavaliers um Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein gewonnen.

Washington | Das 119:110 für das Team um Isaac Bonga, der nicht zum Einsatz kam, war der achte Erfolg. In der NBA haben derzeit nur die New York Knicks mit neun Siegen eine längere Serie. Die Wizards verteidigten durch den Erfolg am Sonntagabend (Ortszeit) Rang zehn in der Eastern Conference und wären damit derzeit für die Teilnahme an der Qualifikation für die Pl...

