Weltcup in Pokljuka : Weltmeister Doll Sprint-Fünfter - Norweger Bø siegt

Weltmeister Benedikt Doll war im ersten Sprint-Rennen der neuen Biathlon-Saison der beste deutsche Skijäger.

von dpa

07. Dezember 2018, 15:41 Uhr

Beim Sieg des Norwegers Johannes Thingnes Bø in Pokljuka vor dem Franzosen Antonin Guigonnat und dem Russen Alexander Loginow verpasste der 28 Jahre alte Doll nach einer Strafrunde als Fünfter das Podest nur knapp. Die fünf anderen deutschen Skijäger mit Olympiasieger Arnd Peiffer an der Spitze kamen nicht in die Top 25.