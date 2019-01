Chiemgau-Arena : Weltcup in Ruhpolding «derzeit nicht gefährdet»

Mit vielen Helfern kämpfen die Organisatoren vor dem Biathlon-Weltcup in Ruhpolding gegen die Schneemassen.

von dpa

10. Januar 2019, 14:51 Uhr

Der örtliche Ski-Club hatte in einem öffentlichen Aufruf darum gebeten, den Schnee in der Chiemgau-Arena zu beseitigen, um die Durchführung der Veranstaltung in der nächsten Woche nicht zu gefährden.

Engelbert Schweiger, der Generalsekretär des Weltcup-Organisationskomitees und Leiter der Chiemgau-Arena, sagte dem «Traunsteiner Tagblatt»: «Der Weltcup ist derzeit nicht gefährdet.» Schweiger ergänzt: «Dass wir aber vor großen logistischen Herausforderungen stehen, ist nicht zu bestreiten.» Momentan macht der Biathlon-Weltcup in Oberhof Station, in Ruhpolding geht es dann vom 15. Januar an weiter.