Wettkämpfe am Kulm : Wellinger führt deutsches Aufgebot für Skifliegen an

von dpa

erstellt am 10.Jan.2018 | 15:17 Uhr

Für die beiden Wettkämpfe am Samstag und Sonntag am berühmten Kulm nominierte Bundestrainer Werner Schuster zunächst fünf Athleten, wie der Deutsche Skiverband mitteilte. Neben Wellinger sind auch Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Stephan Leyhe und Pius Paschke für den DSV dabei.

Der Gesamtweltcup-Zweite Richard Freitag fällt wegen eines Knochenmarködems an der linken Hüftpfanne weiter aus und soll nach seinem Sturz in Innsbruck zur Skiflug-WM in Oberstdorf in der kommenden Woche zurückkehren.