Ski alpin : Vonn-Comeback verschoben: Weltcup in St. Anton abgesagt

Ski-Superstar Lindsy Vonn muss auf ihr Comeback noch warten. Die Weltcup-Rennen der Damen am Wochenende im österreichischen St. Anton sind wegen der heftigen Schneefälle abgesagt worden.

von dpa

09. Januar 2019, 17:16 Uhr

Ein Ersatztermin steht noch nicht fest, teilte der Weltverband FIS mit. Die 34 Jahre alte Amerikanerin wollte ursprünglich nach ihrer langen Verletzungspause bei den Speed-Rennen in St. Anton (Abfahrt am Samstag und Super-G am Sonntag) wieder an den Start gehen.

Vonn war im November im Training gestürzt und hatte sich eine Knieverletzung zugezogen. Deswegen verpasste sie drei Speed-Rennen auf ihrer Lieblingsstrecke in Lake Louise sowie zwei in Gröden und damit fünf Chancen, ihren bislang 82 Weltcup-Siegen weitere hinzuzufügen. Sie will den Allzeit-Rekord von Ingemar Stenmark brechen - zu dessen Bestmarke von 86 Erfolgen fehlen ihr noch vier.

Vonns nächstmöglicher Start wäre nun am 19./20. Januar beim Weltcup in Cortina d'Ampezzo.