Zweiter Saisonsieg : Tag nach Disqualifikation: Walther gewinnt Viererbob-Weltcup

Den technischen K.o. mit seinem Material hat Nico Walther im Stil eines Champions weggesteckt. 24 Stunden später raste er in der Königsklasse zum Sieg. Friedrich patzte am Start und wurde noch Zweiter. Etwas ratlos war am Wochenende der Bayer Lochner.