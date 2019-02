WM in Are : Super-G-Weltmeisterin Shiffrin verzichtet auf Kombination

Super-G-Weltmeisterin Mikaela Shiffrin verzichtet auf die Kombination bei den Titelkämpfen in Are.

von dpa

05. Februar 2019, 22:09 Uhr

«Es war eine harte Entscheidung, aber mein Team und ich haben uns letztendlich dazu entschieden, dass die Kombination zu viel wäre bei dieser WM», teilte die Olympia-Silbermedaillengewinnerin in dieser Disziplin am Dienstagabend in den sozialen Netzwerken mit. Sie sei davon überzeugt, dass sie ihre Energie und Konzentration auf den Slalom und den Riesenslalom richten müsse.