Weltcup in Bulgarien : Super-G in Bansko wegen zu viel Schnee abgesagt

Der für den 23. Februar geplante Weltcup-Super-G in Bansko ist abgesagt worden, teilte der Skiweltverband gut drei Stunden vor dem geplanten Start mit und nannte als Grund den Schneefall aus der Nacht und das anhaltende ungünstige Wetter.

von dpa

23. Februar 2019, 09:01 Uhr

In dem Skigebiet in Bulgarien wäre der erste Super-G nach den Weltmeisterschaften ausgetragen worden, für den Deutschen Skiverband wollte unter anderen Kitzbühel-Sieger Josef Ferstl antreten. Am 24. Februar ist in Bansko noch ein Riesenslalom geplant.