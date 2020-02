Heim-Weltcup : Skispringerin Seyfarth wird Achte in Oberstdorf

Die deutschen Skispringerinnen haben beim Heim-Weltcup in Oberstdorf nicht ihr ganzes Potenzial abrufen können und einen Podestplatz verpasst.

von dpa

01. Februar 2020, 17:13 Uhr

Juliane Seyfarth belegte als beste Athletin aus dem Team von Bundestrainer Andreas Bauer nach Sprüngen auf 119,5 und 124,5 Meter den achten Rang. Den Sieg sicherte sich die Österreicherin Chiara Hölzl, vor der Norwegerin Maren Lundby und ihrer Landsfrau Daniela Iraschko-Stolz. Hölzl stellte im zweiten Durchgang mit einem Satz auf 141,5 Meter einen Schanzenrekord auf.

Lokalmatadorin Katharina Althaus wurde 13. und war damit die zweitbeste Deutsche. Die 18 Jahre alte Selina Freitag kam auf Platz 17 und freute sich über ihr bestes Karriere-Resultat. Svenja Würth als 21. und Luisa Görlich (22.) sprangen ebenfalls noch in die Weltcup-Punkte. «Für mich ist der achte Platz völlig in Ordnung», sagte Seyfarth im ZDF. «Der Abstand auf das Podest ist nicht so groß. Da werde ich morgen wieder angreifen.» Der Wettkampf am Sonntag beginnt um 15.30 Uhr.