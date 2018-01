Pyeongchang-Generalprobe : Skispringerin Althaus für Olympia bereit

Skispringerin Katharina Althaus hat ihre Ambitionen auf eine Medaille bei den Olympischen Spielen untermauert. Nach ihrer Wettkampfpause sprang die 21-Jährige im slowenischen Ljubno auf die Plätze zwei und drei und verteidigte damit ihren zweiten Platz im Gesamtweltcup.

von dpa

28. Januar 2018, 16:01 Uhr

Althaus startete in diesem Winter bei acht Weltcup-Springen und landete dabei jedes Mal auf dem Podest. Am Sonntag endete die Siegesserie der Norwegerin Maren Lundby, die sich nach ihrem Erfolg am Samstag diesmal mit Sprüngen auf 87,5 und 90 Meter der Österreicherin Daniela Iraschko-Stolz (89 und 89,5 Meter) geschlagen geben musste.

Althaus fehlten am Sonntag nach Versuchen auf 87,5 und 89 Meter weniger als drei Punkte auf die Überraschungssiegerin, die als erste Springerin im Olympia-Winter in die Phalanx von Lundby und Althaus einbrach. Bundestrainer Andreas Bauer darf sich in Pyeongchang auf eine schlagkräftige Gold-Anwärterin freuen.

Auch Olympiasiegerin Carina Vogt bestätigte mit zwei fünften Plätzen eine positive Entwicklung. Juliane Seyfarth überzeugte mit den Rängen acht und zehn und dürfte in Pyeongchang hinter Althaus und Vogt drittstärkste deutsche Athletin sein. Bei den Spielen in Südkorea gibt es für die Skisprung-Frauen nur einen Einzel-Wettbewerb.