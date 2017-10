Rückkehr ausgeschlossen : Ski-Olympiasieger Bode Miller sagt tschüss: «Ich bin fertig»

vergrößern 1 von 1 Foto: Hans Klaus Techt 1 von 1

von dpa

erstellt am 31.Okt.2017 | 17:32 Uhr

«Null, da ist keine Chance. Ich werde nie mehr im Weltcup fahren. Ich bin fertig. Ich bin lange gefahren und habe kein Verlangen mehr danach», sagte der 40-Jährige in einem Interview für das US-Fernsehen, aus dem der Skiweltverband FIS auf seiner Homepage zitierte.

Millers letztes professionelles Rennen war der Super-G bei der Heim-WM in Vail und Beaver Creek im Februar 2015. Miller stürzte in diesem Wettkampf und verletzte sich am Bein. Seither hatte er ein Comeback stets offen gelassen und betont, auf einen offiziellen Rücktritt wohl zu verzichten. «Ich werde einfach nicht mehr da sein.»

Miller kommt in seiner Karriere auf 438 Weltcup-Rennen, nur der Österreicher Benjamin Raich hat mehr. Seit dem Debüt im November 1997 holte er 33 Siege und 2005 sowie 2008 den Gesamtweltcup. Bei Weltmeisterschaften sammelte er vier Mal Gold. 2010 wurde er Olympia-Sieger in der Super Kombination. Insgesamt gewann er sechs olympische Medaillen. Seit einigen Jahren ist Miller in der Pferdezucht aktiv. Er hat vier Kinder.

FIS-Statistiken Bode Miller