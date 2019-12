Abfahrt in Beaver Creek : Schwaiger überrascht mit Spitzenergebnis

Skirennfahrer Dominik Schwaiger hat mit einem überraschenden Top-Ten-Ergebnis die Bilanz der deutschen Mannschaft in der Weltcup-Abfahrt von Beaver Creek gerettet.

von dpa

07. Dezember 2019, 20:52 Uhr

Mit Startnummer 41 hatte der 28-Jährige im Ziel nur 0,64 Sekunden Rückstand auf Sieger Beat Feuz aus der Schweiz und lag damit nach 44 gestarteten Fahrern gemeinsam mit dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde auf dem geteilten Platz sieben. In einer Abfahrt oder einem Super-G war Schwaiger in seiner Karriere nie besser, einzig im Parallel-Riesenslalom gelang ihm vor vier Jahren mal ein vierter Platz. Schwaiger war am Samstag der einzige Deutsche in den Top 10.

Den zweiten Platz teilten sich Vincent Kriechmayr aus Österreich und der Franzose Johan Clarey mit je 0,41 Sekunden Rückstand auf Feuz. Eine Woche nach seinem sensationellen Comeback-Sieg in Lake Louise verpassten Thomas Dreßen die vorderen Plätze und lag zwischenzeitlich auf Rang 18. Auf die Spitze fehlten ihm 1,10 Sekunden. Romed Baumann, Josef Ferstl, Andreas Sander und Manuel Schmid waren noch weiter zurück.