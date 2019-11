Nordischer Kombinierer : Rydzek: Mit Fußballern möchte ich nicht tauschen

Der Nordische Kombinierer Johannes Rydzek schätzt die Vorteile seiner Sportart im Vergleich zum Fußball.

von dpa

24. November 2019, 10:26 Uhr

«Neidisch bin ich da nicht. Und mit Fußballern möchte ich nicht tauschen. Da stehst du so sehr in der Öffentlichkeit, deine Privatsphäre ist stark eingeschränkt. Man kann nicht mal Einkaufen gehen, ohne angesprochen zu werden», sagte der Olympiasieger in einem Interview dem Internetportal «t-online.de». Für die Kombinierer beginnt am kommenden Wochenende im finnischen Ruka der Weltcup-Winter.

Der 27 Jahre alte Rydzek ist als mehrmaliger Olympiasieger und Weltmeister einer der erfolgreichsten Sportler in der Kombination. «Ich kann von meinem Einkommen durch den Sport gut leben. Dafür bin ich sehr dankbar. Da gibt es andere Sportarten, in denen das deutlich schwieriger ist», sagte Rydzek. Er habe «trotzdem nicht ausgesorgt, weshalb ich noch Ingenieurwesen studiere».