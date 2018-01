EM-Silber : Rodlerin Geisenberger Zweite bei Weltcup-Finale in Sigulda

Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger hat beim Weltcup-Saisonfinale in Sigulda ihren sechsten Saisonsieg verpasst. Die 29-Jährige aus Miesbach musste sich am Samstag in Lettland nur der Russin Tatjana Iwanowa geschlagen geben, die damit auch Europameisterin wurde.

von dpa

27. Januar 2018, 13:55 Uhr

Geisenberger, die bereits vor einer Woche in Lillehammer ihren sechsten Gesamtweltcup-Sieg in Serie perfekt gemacht hatte und als Gold-Favoritin zu den Olympischen Winterspielen in rund zwei Wochen in Pyeongchang fährt, sicherte sich EM-Silber.

Dajana Eitberger aus Ilmenau wurde Vierte, das nicht für Olympia nominierte Talent Julia Taubitz aus Annaberg-Buchholz fuhr auf Rang sieben. Weltmeisterin Tatjana Hüfner aus Blankenburg war im ersten Lauf gestürzt und ausgeschieden.