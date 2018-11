Riesenslalom : Rebensburg patzt in Killington - Sieg an Brignone

Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg ist beim Riesenslalom in Killington ausgeschieden und hat erstmals seit fast vier Jahren ein Rennen in ihrer stärksten Disziplin ohne Punkte beendet.

von dpa

24. November 2018, 19:56 Uhr

Als Fünfte des ersten Durchgangs war Rebensburg im Finale schnell, patzte dann aber und schied mit Kurs auf die Bestzeit aus. Das war der 29-Jährigen zuletzt im Dezember 2014 in Are passiert. Weil Lena Dürr und Veronique Hronek den zweiten Durchgang nicht erreicht hatten, blieb der Deutsche Skiverband erstmals seit langem wieder ohne Weltcup-Punkte in einem Damen-Riesenslalom.

Den Sieg an der amerikanischen Ostküste holte sich Federica Brignone aus Italien vor Ragnhild Mowinckel aus Norwegen. Rang drei ging an Stephanie Brunner aus Österreich.