Ski-alpin-Weltcup : Rebensburg in Bad Kleinkirchheim nicht am Start

10.Jan.2018

«Leider macht mir seit dem vergangenen Wochenende in Kranjska Gora ein viraler Infekt das Leben schwer. Rennfahren macht unter diesen Voraussetzungen leider keinen Sinn», sagte die 28-Jährige laut Mitteilung des Deutschen Skiverbands. Bei der Abfahrt und dem Super-G in Österreich schickt der DSV deswegen nur Kira Weidle und Michaela Wenig an den Start.

Wann Rebensburg wieder mit dem Training beginnt, soll in den kommenden Tagen entschieden werden. «Ich werde mich auskurieren, um dann wieder frisch und gesund in den Weltcup einsteigen zu können», sagte sie. Beim Riesenslalom in Kranjska Gora war Rebensburg angeschlagen in ihrer Lieblingsdisziplin nur Elfte geworden.