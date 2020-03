Titelkämpfe in Hamar : Pechstein und Dufter verpassen WM-Finale über 5000 Meter

Claudia Pechstein und Roxanne Dufter haben bei den Mehrkampf-Weltmeisterschaften der Eisschnellläufer in Hamar erwartungsgemäß das Finale über 5000 Meter verpasst.

von dpa

01. März 2020, 13:48 Uhr

Über 1500 Meter war die 48 Jahre alte Pechstein in 1:59,14 Minuten als 17. wieder beste Deutsche, die Inzellerin Dufter landete in 1:59,31 Minuten auf Rang 19.

Damit belegten sie in der Endabrechnung die Plätze 19 (Pechstein) und 21 (Dufter). In Führung liegt nach drei Strecken die Niederländerin Ireen Wüst, die bereits sechsmal den Mehrkampftitel bei Weltmeisterschaften gewinnen konnte. Sie war am Sonntag auch über 1500 Meter in Bahnrekordzeit von 1:53,89 Minuten die schnellste Läuferin.