Eisschnelllauf-WM : Pechstein sagt Starts über 3000 Meter und Team-Verfolgung ab

Claudia Pechstein hat am Eröffnungstag der Heim- Weltmeisterschaften der Eisschnellläufer in Inzell ihre WM-Starts über 3000 Meter am Donnerstag und in der Team-Verfolgung am Freitag abgesagt.

von dpa

07. Februar 2019, 12:35 Uhr

Die Berlinerin wird somit nur die 5000 Meter am Samstag und den Massenstartlauf am Sonntag bestreiten. «Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte so kurz vor dem WM-Start geht an die Substanz. Es ist kaum noch zu ertragen, was mir als Folge der skandalösen Unrechtssperre von 2009 alles zugemutet wird. In meiner ersten Reaktion habe ich direkt an Abreise gedacht», sagte die 46-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Andererseits habe sie sich sehr auf die WM gefreut und sich auch sportlich unter widrigsten Umständen für den Saisonhöhepunkt qualifiziert. «Deshalb habe mich nach Abstimmung mit meinem Mentaltrainer Matthias Große, meinem Manager Ralf Grengel und DESG-Teamleiter Helge Jasch dazu entschieden, an den Start zu gehen. Allerdings nur in den beiden Rennen, auf die im Laufe der Saison auch mein Training aufgebaut war», setzte sie hinzu.

«Ich hatte mir im WM-Vorfeld die Ziele gesetzt, über 5000 unter die besten Acht und im Massenstart in die Top Ten zu laufen. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob mir das unter diesen Umständen gelingen kann», erklärte sie. Sie habe nur dann eine Chance, «wenn ich mich voll und ganz darauf konzentriere und versuche, bis Samstag alles andere auszublenden». Sie hoffe auf das Verständnis des Verbandes und der Zuschauer, die sie auch auf den anderen Strecken sehen wollten.