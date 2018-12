Vierschanzentournee : Olympiasieger Freund springt bei Tournee um Platz im Team

Bundestrainer Werner Schuster hat dem früheren Weltklasse-Skispringer Severin Freund erneut keine Einsatzgarantie für alle Wettkämpfe bei der Vierschanzentournee gegeben.

von dpa

28. Dezember 2018, 16:54 Uhr

«In letzter Konsequenz lässt es sich nicht vermeiden, dass er auch darum springt, im Team zu bleiben», sagte Schuster in Oberstdorf. Für die deutschen Stationen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen hat der Österreicher insgesamt 13 Athleten nominiert, zu denen auch Freund zählt.

Für die Springen in Innsbruck und Bischofshofen muss der 49-Jährige seinen Kader auf sieben Sportler reduzieren. «Ich kann eins sagen, dazu stehe ich und daran könnt ihr mich messen: Es muss leistungsmäßig gerechtfertigt sein, dass Severin weiterfährt. Sonst fährt er nicht weiter.» Freund, der 2014 Team-Olympiasieger in Sotschi wurde, kommt nach zwei Kreuzbandrissen und langer Pause bisher in dieser Saison noch nicht wieder an sein Niveau vergangener Tage heran.