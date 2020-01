Biathlon : Oberhof-Weltcup ohne Lesser - Preuß nur Ersatz

Ohne Ex-Weltmeister Erik Lesser bestreiten die deutschen Biathleten um Olympiasieger Arnd Peiffer den Heim-Weltcup in dieser Woche in Oberhof.

06. Januar 2020, 10:36 Uhr

«Erik hat, auch aufgrund von gesundheitlichen Problemen, nicht die Leistungen gebracht, die wir von ihm erwarten. Er wird im IBU-Cup in Osrblie an den Start gehen», teilte Chef-Bundestrainer Mark Kirchner mit. In der Slowakei stehen ein Einzel und ein Sprint auf dem Wettkampfprogramm.

Für den 31 Jahre alten Thüringer wurde Lucas Fratzscher nominiert. Der 25-Jährige stehe «in der IBU-Cup-Gesamtwertung auf Platz eins und war dementsprechend der Beste im ersten Trimester im IBU-Cup», begründete Kirchner die Nominierung des Oberhofers für den Sprint-Wettkampf am Freitag.

Lesser plagt sich schon seit längerem mit hartnäckigen Rückenproblemen, die ihn sowohl beim Laufen als auch beim Schießen beeinträchtigen. Zudem hatte er sich in der Sommervorbereitung das Schlüsselbein gebrochen. Er ist noch weit von der WM-Norm entfernt, liegt im Gesamt-Weltcup mit nur acht Zählern auf Rang 60.

Ins Damen-Team um Weltmeisterin Denise Herrmann kehrt Franziska Hildebrand zurück. Franziska Preuß dagegen ist gesundheitlich angeschlagen und hat über Weihnachten und Neujahr zehn Tage lang nicht trainieren können. Die 25-Jährige laboriere «aktuell immer noch an einer Nasennebenhöhlenerkrankung mit Schnupfen und Husten», sagte Damen-Trainer Kristian Mehringer. «Deswegen ist sie nur als siebte Frau mit für den Weltcup nominiert», sagte der Coach. Eventuell sei ein Start beim Massenstart am Sonntag denkbar. Die Skijägerinnen eröffnen den Oberhof-Weltcup mit dem Sprint am Donnerstag.