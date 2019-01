Weltcup am Samstag : Neureuther freut sich sehr auf Kitzbühel-Slalom

Skirennfahrer Felix Neureuther freut sich sehr über die Programmänderung bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel.

von dpa

24. Januar 2019, 17:10 Uhr

Wegen der erwarteten Schneefälle ist der Slalom statt am Sonntag bereits am Samstag vor einer mutmaßlich riesigen Zuschauerkulisse, die Abfahrt startet am Freitag und der Super-G am Sonntag. «Für uns Slalom-Fahrer ist das jetzt natürlich schon gewaltig, dass der Slalom jetzt am Samstag ist», sagte Neureuther am Donnerstag und scherzte: «Das erste Mal in der Geschichte von Kitzbühel, dass nur 50 Prozent der Zuschauer besoffen sind und nicht 90 Prozent noch Restalkohol haben am Sonntag.»