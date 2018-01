Biathlon : Neuner sorgt sich vor Olympia um Laura Dahlmeier

Biathlon-Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner hofft, dass Laura Dahlmeier die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang genießen kann.

von dpa

22. Januar 2018, 07:48 Uhr

Neuner sieht eine Gefahr: Wenn ihre legitime Nachfolgerin in Südkorea so erfolgreich ist wie bei ihrem Fünffach-WM-Triumph von Hochfilzen, werde viel über sie hereinbrechen. «Da ist viel Presse, viele Interviews, das Deutsche Haus - das sind meine einzigen Bedenken, dass sie damit nicht so gut zurechtkommen könnte», sagte Magdalena Neuner der Deutschen Presse-Agentur. «Da wehrt sich Laura noch dagegen. Sie denkt, ich brauche das nicht und will sich nur auf ihren Sport konzentrieren.»

Magdalena Neuner holte 2010 in Vancouver zweimal Olympia-Gold, stieg endgültig zum großen deutschen Sportstar auf. Doch für sie selbst wurden die Nebenschauplätze bei Olympia zu viel. «Ich konnte es bei Olympia auch nicht entspannt sehen und war überfordert. Ich habe mich innerlich dagegen gewehrt und gedacht, warum können sie mich das nicht einfach genießen lassen?», sagte die mittlerweile 30 Jahre alte Neuner und hat einen Wunsch für Dahlmeier: «Ich hoffe, dass Laura bis dahin versteht, dass es dazu gehört und versucht, es entspannt zu sehen.»