Weltcup in St. Moritz : Lochner im Viererbob vor Friedrich

erstellt am 14.Jan.2018 | 14:40 Uhr

Der Berchtesgadener setzte sich in St. Moritz mit seiner Crew Sebastian Mrowka, Joshua Bluhm und Christian Rasp mit 0,14 Sekunden Vorsprung vor Francesco Friedrich durch. Dritter wurde der Kanadier Chris Spring. Nico Walther, am Vortag beim deutschen Dreifacherfolg noch siegreich vor Friedrich und Lochner, wurde nach dem ersten Durchgang auf Rang drei liegend disqualifiziert.

Es war für den Oberbärenburger die zweite Disqualifikation innerhalb von acht Tagen. In der Vorwoche in Altenberg war nach Platz drei im kleinen Schlitten das hintere Chassis am Bob fünf Millimeter zu schmal, diesmal passte im großen Schlitten das Gewicht beim Wiegen nach Lauf eins nicht. Der Viererbob wog ohne Crew nur 207 statt vorgeschriebene 210 Kilogramm Mindestmasse. Theoretisch gesehen ist es sogar ein Nachteil für Walther statt ein Vorteil. Die Gesamtmasse mit Crew darf 630 Kilogramm nicht überschreiten.