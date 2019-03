Deutschlands Skispringer : Horngacher liebäugelt mit Bundestrainer-Posten

Stefan Horngacher liebäugelt weiter öffentlich mit dem vakanten Bundestrainer-Posten bei Deutschlands Skispringern.

von dpa

17. März 2019, 18:44 Uhr

«Wenn man in Deutschland wohnt, ist das eine schöne Sache. Dann sollte man auch darüber nachdenken», sagte der Österreicher in Vikersund dem ZDF. Beim Deutschen Skiverband (DSV) tritt Werner Schuster am Ende dieses Winters nach elf Jahren freiwillig ab. Die Zeichen, dass der frühere Assistent Horngacher auch Schusters Nachfolger wird, verdichten sich immer mehr.

Auf die Frage, ob bis zum Saisonfinale in der kommenden Woche in Planica schon Klarheit herrsche, antwortete Horngacher: «Klarheit weiß ich nicht. Aber wir werden sicher einen Schritt weiterkommen.» Zuvor hatte sich der frühere Skispringer kurz versprochen und gesagt: «Es gibt für mich persönliche Gründe, warum ich dieses Angebot annehme oder über dieses Angebot diskutiere.» Andere Kandidaten wie Martin Schmitt oder Frauen-Bundestrainer Andreas Bauer hatten keine Ambitionen auf den vakanten Posten bekundet. Horngachers Vertrag in Polen läuft nach diesem Winter aus.