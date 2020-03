Coronavirus : Einreisestopp für Europäer: Langlauf-Weltcup in USA abgesagt

Die Ausbreitung des Coronavirus und der Einreisestopp für Europäer in die Vereinigten Staaten sorgen nun auch für erste Veränderungen im Kalender des Langlauf-Weltcups.

von dpa

12. März 2020, 09:40 Uhr

Die für den kommenden Dienstag geplanten Sprintrennen im amerikanischen Minneapolis fallen aus, wie der Weltverband Fis mitteilte. Die Langlauf-Teams sind derzeit bereits in Quebec in Kanada, wo die nächsten Weltcup-Rennen an diesem Wochenende stattfinden sollen. Was mit dem Weltcup-Finale in Canmore (Kanada) am folgenden Wochenende passiert, ließ die Fis zunächst offen.