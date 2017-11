Comeback in Levi : Dopfer kehrt nach schwerer Verletzung in Ski-Weltcup zurück

vergrößern 1 von 1 Foto: Kerstin Joensson 1 von 1

erstellt am 09.Nov.2017 | 11:20 Uhr

Dopfer hatte sich im November 2016 das linke Schien- und Wadenbeinbruch gebrochen. Den WM-Winter verpasste er daraufhin und arbeitete anschließend an seinem Comeback.

«Fritz hat in den letzten Wochen große Fortschritte gemacht und konnte in den Trainingsläufen phasenweise ein hohes Niveau zeigen. Zwar fehlt es ihm aktuell noch an der Konstanz, aber nach den vielen Monaten der Rehabilitation ist es jetzt an der Zeit, dass er wieder Rennpraxis sammelt und wieder in seinen Rhythmus findet», sagte Bundestrainer Mathias Berthold, zu dessen Aufgebot natürlich auch Felix Neureuther vom SC Partenkirchen zählt.

«Insgeheim habe ich in den letzten Monaten mit einem Comeback in Levi geliebäugelt. Dass es damit jetzt tatsächlich klappt, freut mich umso mehr», befand Technikspezialist Dopfer. «Gerade in den vergangenen Wochen hat sich vieles zum Positiven gewendet, und ich fühle mich sowohl körperlich als auch mental bereit für den Einstieg.»

