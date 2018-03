20 Athleten am Start : Deutsches Paralympics-Team in Pyeongchang angekommen

Die deutsche Paralympics-Mannschaft ist wohlbehalten in Pyeongchang angekommen.

von dpa

05. März 2018, 12:22 Uhr

Angeführt vom Präsidenten des Deutschen Behindertensportverbands Friedhelm Julius Beucher erreichte das Team um 18.00 Uhr Ortszeit (10.00 Uhr deutscher Zeit) das Athletendorf im südkoreanischen Paralympics-Ort.

Nach einem neuneinhalbstündigen Flug war die Delegation, die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Vortag am Flughafen in Frankfurt am Main verabschiedet worden war, in der Hauptstadt Seoul gelandet und von dort mit dem Bus weiter gereist.

20 Athleten und vier Begleitläufer starten für Deutschland bei den Paralympics. Die Winterspiele für Sportler mit Behinderung beginnen am 9. und enden am 18. März.