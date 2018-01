Hirscher auf Siegkurs : Deutsche Slalom-Asse in Schladming weit zurück

Schladming (dpa) - Den deutschen Fahrern droht beim Flutlicht-Slalom in Schladming ein ähnlich schwaches Team-Ergebnis wie schon am Sonntag in Kitzbühel.

von dpa

23. Januar 2018, 19:11 Uhr

Zwei Tage nach seinem 18. Platz liegt Fritz Dopfer nach dem ersten Lauf 2,61 Sekunden hinter dem führenden Österreicher Marcel Hirscher auf Rang 20. Linus Straßer war nach 50 gestarteten Fahrern auf Platz 25. Dominik Stehle musste um die Qualifikation für das Finale um 20.45 Uhr zittern, David Ketterer und Sebastian Holzmann waren zu langsam. Hirscher hat 0,20 Sekunden Vorsprung auf Henrik Kristoffersen aus Norwegen. Dritter vor dem zweiten Lauf ist Stefano Gross (+0,76).