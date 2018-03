Biathlon : Denise Herrmann fehlt erkrankt beim Weltcup in Finnland

Die deutschen Biathletinnen müssen im ersten Weltcup nach den Olympischen Winterspielen auf Denise Herrmann verzichten.

von dpa

06. März 2018, 11:08 Uhr

Die 29-jährige Oberwiesenthalerin fliegt aus gesundheitlichen Gründen nicht ins finnische Kontiolahti, gab der Deutsche Skiverband (DSV) bekannt. Genauere Angaben machte der DSV zunächst nicht.

Für die Skijäger stehen nach dem Saisonhöhepunkt in Südkorea noch drei anstrengende Weltcup-Wochen auf dem Programm. In Finnland geht es am Donnerstag mit dem Sprint der Männer los, tags darauf starten die Frauen. Am Samstag stehen die Single-Mixed- und die Mixed-Staffel auf dem Programm, am Sonntag die beiden Massenstart-Rennen.

Nach Kontiolahti folgt der achte Saison-Weltcup in Oslo. Das Saisonfinale steigt vom 22. bis 25. März im sibirischen Tjumen.