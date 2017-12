Eisschnelllauf : De Vries schlägt Kramer und bucht Olympia-Ticket

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

von dpa

erstellt am 26.Dez.2017 | 18:28 Uhr

Mit 33 Jahren buchte der Landwirt und dreifache Vater am Dienstag in Heerenveen das Ticket für die Olympischen Winterspiele im Februar in Pyeongchang. Mit seiner Siegerzeit von 6:15,06 Minuten fügte de Vries dem Superstar und Olympiasieger Sven Kramer (6:15,79) ausgerechnet in dessen hundertsten 5000-Meter-Rennen eine Niederlage zu. Der siebenfache Strecken-Weltmeister wurde Zweiter vor Jan Blockhuijsen (6:18,01), der 2014 in Sotschi Silber gewonnen hatte.

Kramer hatte Probleme am Start und kam während des gesamten Rennens nicht in den von ihm gewünschten Rhythmus. Für den 31 Jahre alten Friesen bedeutete diese Niederlage den zweiten Schlag in dieser Saison: In Abwesenheit hatte Kramer vor zwei Wochen nach zehn Jahren seinen 5000-Meter-Weltrekord an den aus den Niederlanden stammenden Kanadier Ted-Jan Bloemen verloren.